Два человека погибли, один пострадал при ударе дрона в Брянской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона на город Унеча, есть погибшие и пострадавший.

"(ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе город Унеча Унечского района. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один - получил ранения", - написал врио губернатора в мессенджере Мах в четверг.

Ранее Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на поселок Белая Березка Трубчевского района и одном раненом мирном жителе.