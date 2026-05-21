Герасимов заявил о готовности ко второму этапу учения ядерных сил

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что второй этап учения ядерных сил готов к проведению, на первом этапе войска приведены в полную боевую готовность, осуществлена выдача ядерных боеприпасов военным России и Белоруссии.

"К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Герасимов, докладывая в четверг по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину.

"На первом этапе учения с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил, войска и силы приведены в боевую готовность - полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия", - сообщил он.

"В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения",- заявил начальник Генштаба ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 19 по 21 мая Россия проводит учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По словам российских военных, к учению привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. По данным Минобороны РФ, всего в учении задействованы более 64 тыс. человек, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь - стратегические атомные подлодки.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что в ходе учений ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии.