Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Почти 65 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусков установок, 8 стратегических подлодок задействуют в учении ядерных сил, которое пройдет в России 19-21 мая, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.



