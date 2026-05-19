Поиск

Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Почти 65 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусков установок, 8 стратегических подлодок задействуют в учении ядерных сил, которое пройдет в России 19-21 мая, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.


Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

РФ начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов