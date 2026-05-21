Поиск

Три сотрудника РЖД погибли при ударе дрона в Брянской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" сообщило о гибели трех своих сотрудников при атаке дрона на тепловоз в Брянской области.

"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли: машинист, помощник машиниста (отец), осмоторщик-ремонтник вагонов (сын)", - говорится в сообщении РЖД в мессенджере Макс в четверг.

Отмечается, что у одного погибшего осталось пятеро детей, у другого - несовершеннолетняя дочь.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на поселок Белая Березка Трубчевского района и одном раненом мирном жителе. Затем врио губернатора заявил об атаке дрона-камикадзе на город Унеча. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры два сотрудника предприятия погибли, один - получил ранения.

РЖД Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов