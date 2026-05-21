Три сотрудника РЖД погибли при ударе дрона в Брянской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" сообщило о гибели трех своих сотрудников при атаке дрона на тепловоз в Брянской области.

"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли: машинист, помощник машиниста (отец), осмоторщик-ремонтник вагонов (сын)", - говорится в сообщении РЖД в мессенджере Макс в четверг.

Отмечается, что у одного погибшего осталось пятеро детей, у другого - несовершеннолетняя дочь.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на поселок Белая Березка Трубчевского района и одном раненом мирном жителе. Затем врио губернатора заявил об атаке дрона-камикадзе на город Унеча. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры два сотрудника предприятия погибли, один - получил ранения.