Законопроект, повышающий возмещение по долгосрочным вкладам до 2 млн руб., внесен в Думу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, повышающий лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 млн рублей, а также увеличивающий до 30 млн рублей страховое покрытие по счетам эскроу.

Документ (№ 1240316-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно законопроекту, возмещение в размере 100% суммы вклада, но не более 2 млн рублей в совокупности, будет выплачиваться по двум видам рублевых вкладов физлиц (включая ИП, адвокатов, нотариусов и других, открывших счета для профессиональной деятельности). Первый вид - вклады на срок более трех лет, по условиям которых при досрочном возврате (всей суммы или части) по требованию вкладчика проценты выплачиваются по ставке не выше, чем по вкладам до востребования. Второй вид - вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами (то есть такими, по которым владелец не вправе требовать возврат вклада досрочно), внесенные на срок от одного года до трех лет включительно. Сейчас базовый лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей. Суммы возмещения по таким вкладам будут рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам.

Законопроект также увеличивает с 10 млн до 30 млн рублей страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и по договорам строительного подряда.

В пояснительной записке говорится, что для механизма повышенного возмещения при особых обстоятельствах (наследство, продажа жилья или земельного участка, исполнение решения суда, возмещение ущерба жизни, здоровью или имуществу) предусмотрено, что выплата в размере до 10 млн рублей будет рассчитываться отдельно от возмещения по обычным вкладам. В результате совокупное страховое возмещение, причитающееся вкладчику, может достигать 11,4 млн руб.

Законопроект также устанавливает предельные базовые ставки страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ): для долгосрочных рублевых вкладов - не более 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу - не более 0,05%, по вкладам в иностранной валюте - не более 0,375%, по прочим рублевым вкладам (счетам) - не более 0,15%.

"Законопроектом предлагается снижение более чем в два раза ставок отчислений в фонд обязательного страхования вкладов по рублевым долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам (относительно базового уровня). При этом по валютным счетам (вкладам) ставка отчислений в ФОСВ увеличивается примерно в два раза. Это снизит мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и будет предотвращать валютизацию вкладов", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 г. Новые правила о размере страхового возмещения будут применяться к страховым случаям, которые наступят после вступления закона в силу. Первым расчетным периодом для уплаты банками взносов в фонд обязательного страхования вкладов по новым ставкам станет квартал, следующий за тем, в котором закон вступит в силу.