Структура "Росатома" подписала несколько соглашений с индийскими партнерами в сфере РЗМ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Институт "Гиредмет", входящий в "Росатом", в ходе конгресса "Редмет-2026" заключил несколько меморандумов о взаимопонимании и соглашений с зарубежными партнерами в сфере редкоземельных металлов (РЗМ).

Соглашения, поясняет "Росатом", направлены на развитие кооперации в области глубокой переработки редкого и редкоземельного сырья, производства высокочистых материалов и создания совместных промышленных мощностей.

В частности, был подписан меморандум с индийской компанией Nexon Geochem Private Limited. Он фокусируется на совместных исследованиях и разработке технологий глубокой переработки РЗМ-сырья. Стороны намерены реализовывать проекты полного цикла, от получения высокочистых металлов и соединений до выпуска материалов для электронной, химической и атомной промышленности.

С индийским фондом TEXMiN (Technology Innovation in Exploration & Mining Foundation) было подписано соглашение о намерениях, которое предусматривает совместные исследования и разработку технологий производства редкоземельных постоянных магнитов NdFeB (неодим-железо-бор), включая полный металлургический цикл, пилотную валидацию технологий "Гиредмета" на площадке TEXMiN, а также проекты по извлечению редкоземельных элементов из хвостохранилищ, старых отвалов и отработанных магнитов.

"С индийскими партнерами мы переходим к практической реализации проектов по созданию производства редкоземельных магнитов", - резюмировал замдиректора по науке и инновациям "Гиредмета" Константин Ивановских.

Также в рамках конгресса "Гиредмет" провел переговоры с совместным Российско-вьетнамским Тропическим научно-исследовательским и технологическим центром (Joint Russian-Vietnamese Tropical Research and Technology Center).

