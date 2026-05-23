До двух увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате удара БПЛА по Новороссийску увеличилось до двух человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Еще одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении оперштаба в Мах.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось об одном мужчине, которых пострадал в результате падения обломков беспилотника.