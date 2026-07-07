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В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в РФ не рассматривается, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

"Не рассматривается плата за иностранный трафик", - сказал Лебедев на заседании Госдумы во вторник.

Так он ответил на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина о возможности введения отдельной платы за иностранный трафик.

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