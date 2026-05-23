Женщина погибла в Курской области в результате атаки БПЛА

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе украинского дрона по частному дому в Суджанском районе, в результате чего возник пожар и погибла мирная жительница.

"По уточненной информации, вчера вражеский беспилотник атаковал частный дом вблизи слободы Подол Суджанского района. В результате удара дом загорелся. К огромной скорби, погибла местная жительница", - написал он в своем канале в Max в субботу.