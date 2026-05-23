Количество жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 11

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске ЛНР возросло до 11, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня", - написал он в своем канале Мах.

Глава ЛНР добавил, что местонахождение еще десяти девушек неизвестно.

Ранее в субботу пресс-служба МЧС РФ сообщала о 10 погибших и 38 пострадавших в результате удара ВСУ в Старобельске.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что в больницах ЛНР находятся десять пострадавших от украинской атаки.

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске в ночь на 22 мая.

