Херсонский губернатор назвал украинские заявления о кризисе в Алешках лицемерием

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал украинские заявления о гуманитарном кризисе в Алешках и предложения о локальном перемирии лицемерием.

"Заявления украинской стороны о "гуманитарной катастрофе" в Алешках и предложениях перемирия для эвакуации - верх лицемерия. Именно вооруженные формирования киевского режима своими действиями создали тяжелейшие условия для жителей города", - приводит его заявление пресс-служба губернатора в воскресенье.

По его словам, дроны ВСУ ведут охоту на гражданский транспорт, который везет в город продукты, воду и медикаменты, атакуют машины скорой помощи, а также дистанционно минируют дороги к Алешкам.

"Правда заключается в фактической ситуации на земле. Несмотря на постоянные риски, российская сторона продолжает снабжать Алешки продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Херсонская область своих жителей не бросала и не бросит. Несмотря на обстрелы и террористические методы противника, работа по поддержке людей продолжается ежедневно", - подчеркнул он.

В пятницу украинские СМИ привели заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что ситуация в Алешках на грани гуманитарной катастрофы. По его словам, Украина и Россия якобы провели 15 мая переговоры об объявлении локального перемирия на территории Алешек и окрестных населенных пунктов для эвакуации мирных жителей.

"Теперь те, кто создал эту ситуацию собственными руками, пытаются переложить ответственность на Россию, выступая с очередными информационными заявлениями и провокациями. Цель понятна - скрыть собственные преступления и сформировать выгодную для себя картинку", - прокомментировал это заявление Сальдо.

По словам Лубинца, уже якобы обговорены все технические детали по установлению режима прекращения огня и проведения эвакуации людей, решается только вопрос о дате проведения. Речь идет о 6 тысячах человек, в том числе 200 детях.