Лавров отметил, что конфликты в мире приобретают глобальный масштаб

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Охват конфликтов в мире - глобальный, однако, можно ли это назвать мировой войной, историки поймут позднее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Охват глобальный, универсальный", - сказал он, выступая в субботу на XXXIV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Как отметил министр, "в Евразии она (война - ИФ) уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессии Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков".

Кроме того, указал Лавров, "началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента. "Не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать", - добавил он.

"Насколько интенсивность каждого из этих эпизодов и конфликтов, насколько это тянет на объединение под названием мировая война - я думаю, что это поймут историки чуть-чуть позже", - заключил Лавров.