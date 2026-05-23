Поиск

Лавров отметил, что конфликты в мире приобретают глобальный масштаб

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Охват конфликтов в мире - глобальный, однако, можно ли это назвать мировой войной, историки поймут позднее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Охват глобальный, универсальный", - сказал он, выступая в субботу на XXXIV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Как отметил министр, "в Евразии она (война - ИФ) уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессии Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков".

Кроме того, указал Лавров, "началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента. "Не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать", - добавил он.

"Насколько интенсивность каждого из этих эпизодов и конфликтов, насколько это тянет на объединение под названием мировая война - я думаю, что это поймут историки чуть-чуть позже", - заключил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

В РФ вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей

Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

 Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

МИД РФ организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске

Число погибших в результате атаки на общежитие в Старобельске увеличилось до 10

БПЛА атаковали промпредприятие в Прикамье

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2287 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов