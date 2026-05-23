Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до середины июля бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина, представлявшего ранее интересы основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили в субботу в пресс-службе Мосгорсуда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича", - сообщили в Мосгорсуде.

По данным суда, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подробностей дела в суде не сообщили. В свою очередь, в правоохранительных органах "Интерфаксу" пояснили, что уголовное преследование Клеточкина связано с мошенническими манипуляциями по долговым обязательствам сенатора Думы на сумму более 20 млн рублей.

Дума был сенатором от Костромской области с 2004 по 2011 годы.

Клеточкин был адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату, в 2022 году Московский городской суд смягчил наказание - до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В 2024 году кассационный суд также смягчил приговор.