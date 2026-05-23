Поиск

Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве
Архивное фото
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до середины июля бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина, представлявшего ранее интересы основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили в субботу в пресс-службе Мосгорсуда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича", - сообщили в Мосгорсуде.

По данным суда, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подробностей дела в суде не сообщили. В свою очередь, в правоохранительных органах "Интерфаксу" пояснили, что уголовное преследование Клеточкина связано с мошенническими манипуляциями по долговым обязательствам сенатора Думы на сумму более 20 млн рублей.

Дума был сенатором от Костромской области с 2004 по 2011 годы.

Клеточкин был адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату, в 2022 году Московский городской суд смягчил наказание - до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В 2024 году кассационный суд также смягчил приговор.

Дмитрий Клеточкин Baring Vostok Майкл Калви Василий Дума Костромская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

 Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

Число погибших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 12

Херсонский губернатор назвал украинские заявления о кризисе в Алешках лицемерием

Количество жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 11

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

В РФ вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей

Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

 Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

МИД РФ организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске

Число погибших в результате атаки на общежитие в Старобельске увеличилось до 10

БПЛА атаковали промпредприятие в Прикамье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов