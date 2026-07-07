Володин назал безответственным главу Минтруда в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проявил безответственность в вопросе трудоустройства мигрантов в РФ вне квот, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен, потому что это все привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чем говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Он отметил, что основывается "на данных Генеральной прокуратуры, которая в 2025 году в 27 регионах пресекла нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом, в 17 регионах выявлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации".

"Мы считаем, что перечень этих специальностей должен быть сокращен до минимума. Надо готовить свои кадры", - отметил председатель Госдумы при принятии закона о передаче МВД РФ ряда полномочий в сфере миграции, в частности, об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке.

Кроме того, закон передает право МВД утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.