Лавров заявил о нацеленности РФ на укрепление торгово-экономического взаимодействия со странами Африки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия нацелена на продвижение политического диалога и на качественное укрепление торгово-экономического взаимодействия со странами Африки, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Настроены на дальнейшее продвижение политического диалога", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки.

"На нынешнем этапе не менее важно - на качественное укрепление торгово-экономического сотрудничества", - добавил министр.

По его словам, "товарооборот растет быстро, но абсолютные цифры, конечно же, показывают, что у нас очень и очень многое предстоит сделать".

Лавров отметил, что "укреплению стратегического взаимодействия с Африкой способствует расширение российского дипломатического присутствия на континенте".

"В прошлом году заработали наши посольства в Нигере, в Сьерра-Леоне, в Южном Судане. На очереди открытие дипломатических миссий в Гамбии, Либерии, Того, Союзе Коморских островов", - отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что российская сторона "приветствует планы ряда африканских стран открыть свои посольства в Москве". "Будем этому всячески способствовать", - добавил министр.

Лавров напомнил, что в октябре текущего года в Москве состоится 3-й саммит Россия-Африка.

"Будем рады принять руководителей всех государств, региональных объединений континента и, конечно же, руководителей Африканского союза", - заявил глава МИД РФ.