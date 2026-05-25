Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

Генерал-полковник Виталий Шулика Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генерал-полковник Виталий Шулика будет руководить аппаратом министерства обороны России, следует из сообщения, опубликованного в понедельникна сайте военного ведомства.

Согласно сообщению, Шулика назначен заместителем министра обороны РФ.

Ранее Шулика был заместителем главы МВД РФ.

Олег Савельев покинул должность заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщили в понедельник издания РБК и "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, близкие к Минобороны РФ. Савельев до последнего времени возглавлял аппарат Минобороны РФ.