Следствие изучает данные бортового самописца атакованного в Средиземном море газовоза РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу об атаке беспилотниками российского газовоза "Арктик Метагаз" 3 марта в Средиземном море изучает данные бортового самописца судна, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"С участием профильных специалистов изъят бортовой самописец с данными о рейсе газовоза, в рамках компьютерно-технической экспертизы проводится его расшифровка", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

Она отметила, что по уголовному делу "также назначен комплекс других необходимых судебных экспертиз".

"В рамках расследования при содействии МИД и Минобороны России следователями Следственного комитета осуществлен выезд в служебную командировку в государство Ливия для проведения необходимых следственных действий. С применением беспилотных летательных и подводных аппаратов проведен подробный осмотр поврежденного судна", - сказала представитель СКР.

По ее словам, следователями "зафиксированы следы пожара, полного уничтожения систем управления судном и разрушение двух из четырех резервуаров с газом".

"Характер повреждений свидетельствует о внешнем воздействии поражающих факторов взрывных устройств. В ходе осмотра признаков загрязнения окружающей среды не установлено, утечек топлива не обнаружено", - сказала Петренко.

Она отметила, что второй помощник капитана судна и матрос, пострадавшие в результате атаки, "успешно прошли лечение".

Как сообщал ранее Минтранс РФ, 3 марта российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован поблизости от территориальных вод Мальты.

"Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорилось в сообщении. В Минтрансе отметили, что все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Со своей стороны Петренко сообщала о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма).

"Установлено, что 3 марта 2026 года при следовании из порта Мурманск в Китай у берегов Мальты по российскому судну, перевозившему сжиженный газ, нанесены удары при помощи не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трех безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами", - сказала Петренко.

