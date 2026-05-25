В Госдуме доработали механизм передачи наследникам положительного сальдо ЕНС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам доработал ко второму чтению правительственный законопроект № 1096229-8 о передаче наследникам положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего, перестроив механизм с возврата средств на их учет на ЕНС наследника.

В парламент законопроект был внесен в декабре 2025 года и прошел первое чтение в январе.

В первоначальной редакции предполагалось, что положительное сальдо ЕНС наследодателя возвращается наследнику по его заявлению после представления в налоговый орган свидетельства о праве на наследство. Ко второму чтению эта концепция изменена.

По новой схеме положительное сальдо ЕНС умершего будет переходить к наследникам пропорционально их доле в наследстве. Нотариус, ведущий наследственное дело, запросит у налоговых органов справку о сальдо ЕНС наследодателя. Затем, когда он выдаст свидетельство о праве на наследство с указанием причитающейся наследнику суммы (либо когда наследник будет признан таковым судом), налоговый орган зачислит эту сумму на ЕНС наследника. Использовать ее наследник сможет как для уплаты собственных налогов, так и вернуть на банковский счет по отдельному заявлению.

Наследник получит не больше, чем фактическое положительное сальдо ЕНС наследодателя на момент зачисления. Долги наследодателя (отрицательное сальдо) наследник погашает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Пеня на учтенную за наследником сумму не начисляется до дня выдачи свидетельства о праве на наследство, но не более шести месяцев со дня открытия наследства.

Справку о сальдо ЕНС наследодателя, а также сведения о его банковских счетах и вкладах на момент смерти нотариус будет получать от налоговых органов бесплатно - через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в течение пяти рабочих дней со дня запроса, направляемого через единую информационную систему нотариата.

Ранее, рекомендуя законопроект к принятию в первом чтении, комитет по бюджету и налогам указывал на риск нереализуемости первоначального механизма из-за отсутствия у нотариусов полномочий запрашивать данные у налоговых органов и предлагал рассмотреть автоматический учет сальдо ЕНС наследодателя на ЕНС наследника. Эти замечания учтены при подготовке ко второму чтению.

Механизм учета сальдо ЕНС наследодателя на счете наследника, учет его задолженности и правила по пеням вступят в силу с 1 января 2027 года, поправки в основы законодательства о нотариате - со дня официального опубликования закона.

