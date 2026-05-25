Кучерена переизбран председателем Общественного совета при МВД РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие в первом заседании Общественного совета при МВД России нового созыва, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Председателем Общественного совета при МВД России созыва 2026-2029 годов единогласно избран председатель Центрального совета Общероссийского общественного движения "Гражданское общество" Анатолий Кучерена", - говорится в сообщении.

Секретарем Совета стал ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин.

Во вступительном слове глава МВД отметил, что в новый состав Совета вошли известные правозащитники, представители общероссийских объединений и основных религиозных конфессий, журналисты и медиаменеджеры, деятели науки, искусства и спорта.

Все они, по словам министра, являются авторитетными специалистами в своих областях, обладают богатым профессиональным опытом, активной гражданской позицией и неравнодушием, проявляют искренний интерес к вопросам обеспечения правопорядка.

Колокольцев отметил значительную работу по развитию диалога между обществом и полицией и напомнил о последнем опросе ВЦИОМ, проведенном в феврале текущего года. Согласно его результатам, в настоящее время органам внутренних дел доверяют 68% населения России. Это самый высокий показатель с 2011 года.

"Рассчитываю, что Совет внесет свой вклад в укрепление сплоченности нашего многонационального народа. Сегодня, в эпоху глобальных вызовов и угроз безопасности, крайне необходимо воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к традиционным ценностям. Уверен, что патриотические проекты, реализованные Советом, будут способствовать формированию у молодежи правильных ориентиров, ответственности за судьбу Отечества и готовности помогать тем, кто защищает его интересы", - сказал Колокольцев.

Он выразил уверенность, что новый состав Совета продолжит курс на открытость, и подчеркнул, что МВД всегда готово к диалогу, рассмотрению конструктивных предложений и инициатив.

Анатолий Кучерена МВД РФ
