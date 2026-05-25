Решетников предложил Бразилии диверсифицировать взаимную торговлю

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - России и Бразилии необходимо диверсифицировать взаимную торговлю, развивать независимую межбанковскую инфраструктуру, заявил на заседании российско-бразильской межправкомиссии в Бразилиа глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"За последние 6 лет товарооборот вырос вдвое. Бразилия увеличила закупки удобрений. Мы остаемся главным поставщиком этой продукции, помогаем обеспечивать продовольственную стабильность и независимость страны. Со своей стороны, стали больше закупать бразильский кофе, мясо, сою. Сейчас задача - диверсификация, расширение перечня поставок. Также нужно наращивать качество торговли за счет сложной, технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. Дальше развивать независимую межбанковскую платежную инфраструктуру", - сказал министр.

"У наших стран есть успешный опыт сотрудничества в сфере химической и нефтегазовой промышленности, космических технологий, мирного использования атомной энергии, медицины и фармацевтики", - отметил он.

"Сейчас российской продукцией обеспечивается почти треть потребностей бразильского рынка удобрений. Кроме того, наши компании реализуют комплексные инвестпроекты: модернизируют производства, развивают инфраструктуру и расширяют сбытовую сеть. Считаем перспективным наращивать взаимные инвестиции в такую промышленную кооперацию", - заявил Решетников.

По его словам, "готовы развивать сотрудничество в сельском хозяйстве" - это и наращивание поставок, и активизация инициатив в таких направлениях, как селекция, семеноводство, аграрное образование.