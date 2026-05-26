Ученые зафиксировали мощные взрывы на обратной стороне Солнца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, сообщила во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени. Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще 10 дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых "признаков жизни". С данным событием предстоит разбираться, но на первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца", - сказано в сообщении лаборатории.

Ученые отмечают, что "в окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм (умеренной силы)".

"Достигнуты уровни выдачи предупреждений о потоках протонов высоких энергий. Начало роста числа частиц примерно совпало с моментом взрыва. Потоки частиц при движении к Земле прошли также через солнечный коронограф, снимавший взрыв: видны как яркие точечные вспышки и полосы (снег) на изображении", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, это "не вполне типичное явление, которое предстоит осмыслить".

"Можно было бы предположить, что взрыв синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, но пока признаков такого события найти не удалось. Судя по всему, протоны, действительно, обогнув Солнце, пришли с обратной стороны. Как ранее отмечалось, крупные пятна с обратной стороны уже двое суток как выходят на обращенную к Земле половину Солнца, но пока "молчат". В общем, наблюдаем", - констатируют учёные.

