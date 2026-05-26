"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

На 12 крупных плательщиков пришлось 98,1% от общей суммы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Роснефтегаз", который несколько лет назад сменил "Газпром" в роли крупнейшего плательщика дивидендов государству, в 2025 году перечислил в казну 191,1 млрд рублей, сообщила в заключении о результатах проверки исполнения бюджета Росимуществом Счетная палата.

О выплате части этой суммы - 70,7 млрд рублей - в виде промежуточных дивидендов за 2024 год (решение было оформлено и деньги выплачены уже в начале 2025 г) Счетная палата сообщала ранее. Таким образом, в оставшуюся часть года "Роснефтегаз" заплатил чуть более 122 млрд рублей.

Всего бюджет в 2025 году получил в виде дивидендов (без Сбербанка, акции которого числятся на балансе ФНБ и поступления по ним учитываются отдельно) 521,1 млрд рублей - на 31% больше прогноза, говорится в заключении. В 2024 году поступления по этой статье, напротив, были ниже прогноза на 18% (в сумме 307,8 млрд рублей), как раз из-за календарной специфики выплат "Роснефтегаза", объясняла ранее Счетная палата.

"Роснефтегаз" аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО". Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭК, однако периодически направляет деньги и на другие приоритетные цели (создание авиадвигателей, строительство электростанций в Калининградской области, дальневосточной верфи "Звезда" и др.).

По большинству компаний с госконтролем норматив выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли в 2025 г выполнялся, отмечает Счетная палата. В отдельных АО неконтрольный размер пакета в собственности государства не позволяет Росимуществу в определяющей степени влиять на решения о размере выплачиваемых дивидендов, констатирует контрольный орган, приводя в пример АО "Международный аэропорт "Внуково" (у государства 25% акций, на дивиденды за 2024 г направлено 12,9% чистой прибыли).

Всего дивиденды в 2025 году поступили в федеральный бюджет от 105 компаний, при этом 12 крупнейших плательщиков обеспечили основной объем (510,7 млрд рублей, 98,1% общей суммы). Помимо "Роснефтегаза", среди лидеров - ВТБ, "Транснефть", "Зарубежнефть". АО "КТК-Р" и "КТК-К", "ДОМ.РФ", "Ростелеком", "Гознак", НМТП, "Аэрофлот", а также перешедшая в собственность государства по решению суда "Макфа".