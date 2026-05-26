Девять жителей Запорожской области пострадали в результате украинских атак

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Девять человек получили ранения в Запорожской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона - за прошедшие сутки зафиксировано 30 фактов таких атак. Пострадали девять человек, один из них - подросток", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, женщина, двое мужчин и девушка 2008 года рождения пострадали в Васильевском округе в результате атак на гражданские автомобили. Еще два человека в этом округе пострадали в результате ударов БПЛА.

В Приазовском округе в результате украинской атаки поврежден грузовик, ранен водитель. Еще одна женщина и мужчина пострадали от ударов в Акимовском и Каменско-Днепровском округах, сообщил Балицкий.

Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
