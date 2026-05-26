Лихачев заявил, что санкции мешают "Росатому", но при этом усиливают его позиции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Санкции сильно мешают "Росатому" в реализации атомных проектов за рубежом, но усилили его позиции на рынке за счет импортозамещения, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Конечно, санкции нам не помогают. И я был бы нечестен, если бы сказал, что нам все равно. Конечно, мешают, в первую очередь за счет давления на систему взаиморасчетов", - сказал Лихачев в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Достаточно сказать, что у нас просто фактически украли 2 млрд долларов в Турции, заморозив их на счетах одного из американских расчетных банков. Это несколько лет продолжается. Любой крупный платеж, любая финансовая проводка - это спецоперация всегда, это разрешение и так далее. Поэтому это, конечно же, душит, сдерживает наше развитие. Но, как ни странно, у санкций есть свои плюсы. И, например, в той же Турции нас очень сильно подвел Siemens. Он подвел в свое время иранцев, убежав с АЭС "Бушер". В прошлом году они подвели нас, прекратив поставки очень важного для нас оборудования, оборудования по выдаче мощности", - сказал глава "Росатома".

Однако, как отметил Лихачев, "мы заместили их и своими поставками, и поставками из дружественных стран". "И получается, что с точки зрения технологического суверенитета, с точки зрения импортозамещенности нас санкции делают сильнее. Да, они не делают нашу жизнь легче, но они делают нас сильнее", - заключил он.