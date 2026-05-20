Куренков предложил дополнительно защитить от БПЛА нефтеобъекты черноморского побережья

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков на координационном совещании в Туапсе призвал обратить особое внимание на введение дополнительных мер по защите объектов хранения и переработки нефти от возможных ударов БПЛА и иных средств поражения в регионе Черного моря.

"Необходимо исключить любую возможность повторного возгорания нефтепродуктов и их утечку в Черное море", - считает он.

Министр 20 мая проверил в Туапсе работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за атак БПЛА.

Он также обратил внимание всех присутствующих "на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края".

Куренков отметил, что важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. "В этих целях необходимо активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы в случае такой необходимости", - сказал глава МЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

