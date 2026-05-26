Володин обвинил Маска в предоставлении Украине спутниковых данных для ударов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал американские компании, чьи спутниковые установки позволяют Киеву наносить удары по российским гражданским объектам, и в частности, руководителя одной из них, Илона Маска.

"Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле", - сказал он на пленарном заседании, когда там обсуждали удар по Старобельску.

По его словам, "это вопрос и к тем компаниям американским, которые позволяют киевскому режиму использовать спутниковую группировку".

"Со своей стороны нам надо максимально всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капля совести осталась, призвать прекратить помогать террористам. Сделать все для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники", - отметил Володин.

По его словам, "это всё может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого".

"Но до этого доводить нельзя", - добавил он.

Он также отметил, что решение Киева направить беспилотники на беззащитных детей в Старобельске, приведшее к гибели 21 ребенка - преступление против человечества, которое не имеет срока давности.

"Это ответственность Зеленского и его подручных", - сказал Володин, добавив, что "ответ должен быть жестким".

Спикер палаты поручил комитету по международным делам подготовить и внести в Думу на рассмотрение 27 мая обращение к парламентам других стран в связи со случившимся в Старобельске.

Депутаты почтили память погибших.

Вячеслав Володин Илон Маск Украина Старобельск Госдума
