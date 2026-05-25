Песков заявил, что западные СМИ нельзя считать объективными после отказа приехать на место удара по колледжу в Старобельске

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видели никаких официальных заявлений Запада, осуждающих Киев за удар по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя освещение западными СМИ трагедии в ЛНР.

"Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять, как осуждение этого варварства и террористического акта - нападения на молодых людей", - сказал Песков в понедельник журналистам.

По его словам, в Кремле обратили также внимание, что целый ряд западных СМИ принял решение туда не ехать под различными предлогами. "Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также поздравил коллег из МИД, Минобороны и других ведомств, которые "очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку" представителей СМИ на место удара в ЛНР.

"Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла", - подчеркнул Песков.

Как сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. "В ЛНР сегодня полетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции", - написала она в своем телеграм-канале.

"Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске", - отметила она.

В ночь на 22 мая в Старобельске подверглись атаке учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В субботу МЧС РФ сообщило о завершении спасательных работ, извлечены тела 21 погибшего. Пострадали еще 42 человека.