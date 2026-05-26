Шойгу заявил, что удар ВСУ по Старобельску не был случайностью

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Удар ВСУ по учебным объектам Старобельска была нанесен после разведки и при спутниковой поддержке, не может быть случайностью, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Если кто-то говорит, что это случайность, то в сегодняшней, современной войне таких случайностей быть не может. Здесь было несколько ударов по одному месту", - сказал Шойгу журналистам во вторник.

"Оружие на такую дальность и с такой точностью без спутниковой поддержки работать не может. Следовательно, была разведка, было наведение, было введение координат, то есть это не случайность, и я, кроме как террористическим актом, это назвать не могу", - заявил секретарь СБ РФ.

Он также обратил внимание на то, что ни одна из европейских стран - членов Совета Безопасности ООН никак не отреагировала на события в Старобельске.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В субботу МЧС РФ сообщило о завершении спасательных работ, извлечены тела 21 погибшего.