В Совбезе России сделали выводы из реакции Запада на трагедию в Старобельске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Реакция западных стран на трагедию в Старобельске свидетельствует о неготовности к конструктивному взаимодействию с Россией, которое бы учитывало интересы всех сторон и было равноправным, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

"К сожалению, последний теракт в Старобельске показал, что пока они (западные страны - ИФ) к этому не готовы. Когда даже убийство детей они не готовы не только осудить, а всячески отворачиваются и пытаются "не заметить". Для нас такие подходы не приемлемы. Но, всё равно, еще раз говорю, мы двери не закрываем, мы готовы к сотрудничеству, но сотрудничеству, которое будет учитывать интересы всех сторон, и будет равноправным", - сказал он журналистам на полях Международного форума по безопасности.

По его оценке, нынешний форум - "глобального масштаба".

"Форум, который не закрывает свои двери, между прочим, от западных стран. И мы готовы приглашать их в том случае, если они будут занимать хоть немного более конструктивною позицию, нежели они делают это сейчас", - отметил Венедиктов.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 23 мая российское МЧС сообщило о гибели 21 человека.

"Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли", - говорилось в сообщении.