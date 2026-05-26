Поиск

Законопроект предполагает, что Мах не будет брать с банков плату за отправку копий СМС-уведомлений клиентам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Мах не будет взимать с банков плату за отправку копий СМС-уведомлений клиентам, говорится в законопроекте, который дает кредитным организациям право дополнительно отправлять клиентам уведомления в мессенджере Max, если договор с банком предусматривает информирование в СМС-формате, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Изначально дублирование СМС-уведомлений в Max предлагалось сделать для кредитных организаций обязательным, однако позднее от этой идеи отказались. Одна из причин - затратность для кредитных организаций.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков в апреле сообщал, что копии уведомлений в Max будут еще одним, дополнительным каналом. "Эта опция действительно рассматривается как дополнительная опция. Сейчас как раз ведутся дискуссии, в том числе в рамках комитета Анатолия Геннадьевича Аксакова (глава думского комитета по финансовому рынку - ИФ). Обсуждаем, как правильно это настроить, как это сделать удобно для граждан в том числе", - говорил Чебесков.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Max
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов