Законопроект предполагает, что Мах не будет брать с банков плату за отправку копий СМС-уведомлений клиентам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Мах не будет взимать с банков плату за отправку копий СМС-уведомлений клиентам, говорится в законопроекте, который дает кредитным организациям право дополнительно отправлять клиентам уведомления в мессенджере Max, если договор с банком предусматривает информирование в СМС-формате, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Изначально дублирование СМС-уведомлений в Max предлагалось сделать для кредитных организаций обязательным, однако позднее от этой идеи отказались. Одна из причин - затратность для кредитных организаций.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков в апреле сообщал, что копии уведомлений в Max будут еще одним, дополнительным каналом. "Эта опция действительно рассматривается как дополнительная опция. Сейчас как раз ведутся дискуссии, в том числе в рамках комитета Анатолия Геннадьевича Аксакова (глава думского комитета по финансовому рынку - ИФ). Обсуждаем, как правильно это настроить, как это сделать удобно для граждан в том числе", - говорил Чебесков.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.