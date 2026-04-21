Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительная отправка банками сообщений клиентам в национальном мессенджере Max, если договор с кредитной организацией предусматривает информирование в СМС-формате, обсуждается в комитете Госдумы по финансовому рынку, сообщил журналистам в кулуарах Думы замминистра финансов Иван Чебесков.

"Эта опция действительно рассматривается как дополнительная опция. Сейчас как раз ведутся дискуссии, в том числе в рамках комитета Анатолия Геннадьевича Аксакова (глава думского комитета по финансовому рынку - ИФ). Обсуждаем, как правильно это настроить, как это сделать удобно для граждан в том числе", - сказал .

Законопроект против кибермошенничества "Антифрод 2.0" вводит норму, по которой подтверждать финансовые операции, проводимые удаленно, нужно будет обязательно при помощи и СМС, и сообщений в мессенджере Max.

Банкиры считают это затратной и юридически необоснованной процедурой и просят отказаться от двойного подтверждения операций, их позиция была отражена в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое в марте было направлено в Банк России и правительство.

Иван Чебесков Банк России правительство Госдума Max Минфин
В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

 В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1816 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов