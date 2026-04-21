Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительная отправка банками сообщений клиентам в национальном мессенджере Max, если договор с кредитной организацией предусматривает информирование в СМС-формате, обсуждается в комитете Госдумы по финансовому рынку, сообщил журналистам в кулуарах Думы замминистра финансов Иван Чебесков.

"Эта опция действительно рассматривается как дополнительная опция. Сейчас как раз ведутся дискуссии, в том числе в рамках комитета Анатолия Геннадьевича Аксакова (глава думского комитета по финансовому рынку - ИФ). Обсуждаем, как правильно это настроить, как это сделать удобно для граждан в том числе", - сказал .

Законопроект против кибермошенничества "Антифрод 2.0" вводит норму, по которой подтверждать финансовые операции, проводимые удаленно, нужно будет обязательно при помощи и СМС, и сообщений в мессенджере Max.

Банкиры считают это затратной и юридически необоснованной процедурой и просят отказаться от двойного подтверждения операций, их позиция была отражена в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое в марте было направлено в Банк России и правительство.