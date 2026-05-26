В Думу внесен проект о робототехнике с введением госмониторинга и страхования рисков

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутат Сергей Морозов (от фракции "Единая Россия") внес в Госдуму законопроект "О робототехнике и автономных (беспилотных) системах в РФ", который предусматривает создание единой государственной системы идентификации и мониторинга таких систем, их обязательную регистрацию и страхование гражданской ответственности владельцев.

Документ (№1244201-8) размещен в электронной базе данных парламента. В финансово-экономическом обосновании отмечается, что сейчас господдержка робототехники финансируется разрозненно - в рамках нацпроектов "Средства производства и автоматизации" и "Беспилотные авиационные системы". Как отмечают авторы, законопроект призван перейти от фрагментарных мер к системной поддержке внедрения роботов и беспилотных систем в экономику - с целью роста производительности труда, ВВП, технологической независимости и экономической безопасности страны.

Законопроект вводит базовые понятия отрасли. Робототехническая система (РТС) определяется как техническое устройство или программно-аппаратный комплекс, способный автономно или частично автономно выполнять физические действия по заданной программе. Автономная (беспилотная) система (АБС) - это РТС, функционирующая без непосредственного контроля человека в реальном времени. Также закрепляются понятия разработчика, производителя, владельца, эксплуатанта, определяется уровень автономности - степень зависимости РТС или АБС от человека.

Согласно законопроекту, в РФ будет создана Единая государственная система идентификации и мониторинга (ЕГСИМ). РТС и АБС, включенные в перечень, утверждаемый правительством РФ, будут подлежать обязательной регистрации в ЕГСИМ до начала их эксплуатации. Основанием для регистрации будет является выпуск РТС или АБС производителем. Оператора ЕГСИМ назначит правительство. "Ведение реестра РТС и АБС и их цифровых паспортов предлагается осуществлять одним из подведомственных Минпромторгу России государственным учреждением, в функции которого входит реализация задач промышленной политике", - говорится в финансово-экономическом обосновании. Создание ЕГСИМ предполагается профинансировать в пределах ассигнований Минпромторга в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в том числе за счет развития государственной информационной системы промышленности.

Владельцы систем, отнесенных к источникам повышенной опасности, обязаны будут застраховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Порядок расчета страховой суммы будет установлен Банком России в зависимости от типа и потенциальной опасности системы.

Ответственность за вред, причиненный в результате действий или решений робототехнической или автономной системы, всегда возлагается на физическое или юридическое лицо - производителя, разработчика, интегратора, владельца или эксплуатанта. Владелец, возместивший вред, получает право регрессного требования к виновным лицам.

Резидентам РФ, занятым разработкой, производством и интеграцией РТС и АБС, могут предоставляться меры поддержки: налоговые льготы, субсидии и гранты на НИОКР, льготное кредитование и проектное финансирование, доступ к инфраструктуре и испытательным полигонам. Предоставление поддержки увязывается с выполнением критериев локализации, устанавливаемых правительством.

Законопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей 9.25, устанавливающей штрафы за нарушение требований по обязательной регистрации систем: для невыполнивших регистрацию производителей - 3 тыс. рублей для ИП и 5 тыс. рублей для юрлиц; за невнесение сведений владельцем или эксплуатантом - 1 тыс. рублей для физлиц, 3 тыс. рублей для ИП и 5 тыс. рублей для юрлиц. Надзор в сфере использования робототехники предлагается закрепить за Ростехнадзором.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 г., положения о ЕГСИМ и обязательной регистрации отдельных категорий систем - поэтапно, но не позднее 1 января 2028 г.