К открытию в летний сезон готовы 90% детских лагерей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более 34 тыс. детских лагерей на сегодняшний день готовы к открытию в летнем сезоне, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день к открытию в летнем сезоне готовы более 34 тыс. лагерей, что составляет почти 90% от общего числа запланированных к работе организаций", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В ведомстве отметили необходимость в кратчайшие сроки завершить все подготовительные мероприятия к летнему оздоровительному сезону.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила обратить внимание на необходимость обеспечения лагерей квалифицированным персоналом, прошедшим гигиеническое обучение, аттестацию и медицинские осмотры, включая обследование работников пищеблоков на вирусные кишечные инфекции, а также на соблюдении требований к качеству и безопасности продуктов и выполнении норм питания.

Роспотребнадзор
