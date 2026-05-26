Поиск

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Партнерство ВТБ и Wildberries-Russ, предложение о будущем института бизнес-омбудсмена, освобождение митрополита Илариона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВТБ планирует новое SPO - на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). ВТБ приобретает 5% WB Банка с потенциальной возможностью увеличения доли. Акции ВТБ в конце основной сессии обвалились более чем на 6% на фоне новостей о допэмиссии и о рекомендуемых дивидендах за 2025 год в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию.

- Путин поддержал идею о создании автономной некоммерческой организации, которая возьмет на себя функционал института бизнес-омбудсмена. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, он сохранит за собой должность президента РСПП.

- Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков.

- Россия и Индия ведут переговоры о поставке дополнительной партии С-400, сообщили "Интерфаксу" в ФСВТС РФ. Также обсуждаются перспективные направления в военно-техническом сотрудничестве с Кубой, идут переговоры с иностранными партнерами о поставках бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-57. ФСВТС отмечает также рост спроса на российские комплексы ПВО и средства борьбы с дронами.

- Сергей Шойгу считает, что удачные испытания "Сармата" и ядерные учения могут заставить Запад трезво взглянуть на возможные последствия политики в отношении России и ее союзников. Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок.

- Задержанного накануне в Чехии митрополита Илариона (Алфеева) освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД РФ назвали произошедшее провокацией.

- Голландский аукцион по продаже 67,2% акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и других активов признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток.

- Ученые фиксируют взрывы на обратной стороне Солнца.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов