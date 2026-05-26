Что произошло за день: вторник, 26 мая

Партнерство ВТБ и Wildberries-Russ, предложение о будущем института бизнес-омбудсмена, освобождение митрополита Илариона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВТБ планирует новое SPO - на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). ВТБ приобретает 5% WB Банка с потенциальной возможностью увеличения доли. Акции ВТБ в конце основной сессии обвалились более чем на 6% на фоне новостей о допэмиссии и о рекомендуемых дивидендах за 2025 год в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию.

- Путин поддержал идею о создании автономной некоммерческой организации, которая возьмет на себя функционал института бизнес-омбудсмена. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, он сохранит за собой должность президента РСПП.

- Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков.

- Россия и Индия ведут переговоры о поставке дополнительной партии С-400, сообщили "Интерфаксу" в ФСВТС РФ. Также обсуждаются перспективные направления в военно-техническом сотрудничестве с Кубой, идут переговоры с иностранными партнерами о поставках бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-57. ФСВТС отмечает также рост спроса на российские комплексы ПВО и средства борьбы с дронами.

- Сергей Шойгу считает, что удачные испытания "Сармата" и ядерные учения могут заставить Запад трезво взглянуть на возможные последствия политики в отношении России и ее союзников. Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок.

- Задержанного накануне в Чехии митрополита Илариона (Алфеева) освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД РФ назвали произошедшее провокацией.

- Голландский аукцион по продаже 67,2% акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и других активов признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток.

- Ученые фиксируют взрывы на обратной стороне Солнца.