Продажи путевок в детские лагеря на Черное море снизились на 30-50% в 2026 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок в детские лагеря на море в России на 30-50%, особенно заметен спад по Краснодарскому краю, сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

"У туроператоров, которые работают с морем, такая ситуация: у них спад продаж путевок в детские лагеря, прежде всего в Краснодарском крае. По опросам, речь идет о падении на 30-40%, у кого-то на 50% по сравнению с прошлым годом. Анапа немножко восстанавливается после ЧП в 2025 году, ее лагеря получили разрешение Роспотребнадзора на использование пляжей и моря. Тем не менее, загрузка пока далека от показателей до ситуации с разливом топлива", - сказала она на пресс-конференции в среду.

Как отметила Иванова, традиционно высоким спросом пользуются детские лагеря в Крыму, особенно детские федеральные центры - "Артек", "Алые Паруса", "Океан" и "Орленок".

По данным РСТ, около 30% детских лагерей по всей России загружены на лето на 100%.

"Это объекты в Тюменской области, Пермском крае, Ленинградской области, Алтайском крае. Еще 40% объектов отметили, что загрузка остается на уровне 2025 года, еще 20% фиксируют загрузку на уровне 70-80%. Есть и те, у кого загрузка на лето 50-60% или снижение порядка 15-20%", - пояснила Иванова.

В 2025 году в России работало около 40 тыс. детских лагерей, в которых отдохнули примерно 5,5 млн детей школьного возраста. В 2026 году планируется открыть 40 478 детских лагерей. Ожидается, что в них отдохнут порядка 5,75 млн детей.