Три пляжа Анапы получили заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Три пляжа в Анапе, находящихся в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили в Роспотребнадзоре.

"К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ " Пансионат "Высокий берег") получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ситуация остается на особом контроле.

"На протяжении всего туристического сезона специалистами Роспотребнадзора будет проводиться плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей", - подчеркнули в ведомстве.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

В конце марта Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при условии строгого соблюдения всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка.

Минэкономразвития РФ надеется на открытие пляжей Анапы до 1 июня.