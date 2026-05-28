Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил обслуживание рейсов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после снятия введенных в ночь на четверг ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в четверг утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. В Нижнем Новгороде было повреждено здание областного суда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев уточнил, что были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания.

Нижний Новгород Росавиация
