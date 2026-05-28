Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил обслуживание рейсов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после снятия введенных в ночь на четверг ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в четверг утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. В Нижнем Новгороде было повреждено здание областного суда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев уточнил, что были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания.