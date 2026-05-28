Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Украинское население массово возвращается к русскому языку, на нем 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы, и местные чиновники из-за этого бьют тревогу, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

"Хочу еще раз подчеркнуть: мы выступаем за мир и предлагаем его. И понимаем, что в интересах населения, проживающего на Украине, перейти к долгосрочному мирному урегулированию. Но для этого надо отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофосбкую идеологию", - сказал он.

Он коснулся и идеологии.

"В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу - идет масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням. Самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал "Парад Победы", и запрос этот делался на русском языке", - отметил Шойгу.

Кроме того, к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове, Днепропетровске несли цветы, добавил он.

"Это объективный процесс. Дело в том, что концентрация лжи, истерии, исторических фальсификаций на Украине в последние годы стабильно превышала предельно допустимый уровень. Началась естественная реакция отторжения. Это не только на Украине, кстати, происходит, но и в Молдавии и в ряде европейских стран", - отметил секретарь Совбеза.

Правда, в том числе историческая, так или иначе пробивает себе дорогу, подчеркнул Шойгу.

"Наша работа над сборником "Республики - фронту", права на издание которого были недавно переданы нами всем странам Содружества, - серьезный шаг в этом направлении", - добавил он.