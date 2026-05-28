Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

Казахстан за счет этого трубопровода рассчитывает обеспечить газом свои северные и восточные регионы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Астана и Москва обсуждают возможность строительства транзитного газопровода в КНР на 35 млрд кубометров газа, сообщил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Мы начали обсуждать, вы имеете в виду 35 млрд - это так называемая "Сила Сибири-2", хотя, в принципе, у нее рабочее название, наверное, другое, - сказал он. - Мы как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит прошел по нашей территории. Для этого мы готовы предоставить все условия, все гарантии, плюс ещё дополнительное потребление на территории Казахстана".

"Для нас этот трубопровод будет важен тем, что мы, наконец, сможем обеспечить наши северные и восточные регионы Казахстана голубым топливом", - добавил министр.

Он уточнил, что вопрос находится на стадии обсуждения.

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год.

После визита президента России Владимира Путина в Китай в мае 2026 года вице-премьер Александр Новак сказал, что окончательные договоренности с китайской стороной по "Силе Сибири 2" уже близки к финишу, идет техническая доработка конкретных контрактов. В Кремле отмечали, что строительство газопровода в ходе саммита обсуждалось, достигнуто понимание по основным параметрам проекта и по маршруту, осталось согласовать нюансы.

Китай Казахстан Ерлан Аккенженов Минэнерго Сила Сибири 2
