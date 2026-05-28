Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Соглашение между Россией и Казахстаном об увеличении транзита российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн, возможно, будет подписано в ходе текущего визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов журналистам.

"Вопрос обсуждается, соответствующее соглашение на высокой стадии готовности подписания", - сказал Аккенженов журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума в Астане.

"Постараемся в этот раз (в ходе текущего визита президента РФ - ИФ-К)", - добавил он.

Технико-экономического обоснования по проекту нет, но сделаны предварительные расчеты.

"Требуется строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, лупингов (участок трубопровода - ИФ-К) и расширение трубопроводов. Как только подпишем базовые документы, мы уже приступим непосредственно к проектированию", - отметил министр.

Аккенженов резюмировал, что главное в проекте - это согласие сторон, а все технические аспекты решаемы.

Астана и Москва обсуждают возможность увеличения транзита через Казахстан российской нефти в КНР с текущих 10 млн тонн до 12,5 млн тонн.

Нефть из России прокачивается в Китай по территории Казахстана осуществляется по МН "Атасу - Алашанькоу".