Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Государство будет продолжать делать всё необходимое для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала, оснащённости подразделений Пограничной службы ФСБ России, совершенствования пограничной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня пограничника, опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня Пограничная служба ФСБ России - это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать всё необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащённости наших подразделений", - сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что Пограничная служба ФСБ России и впредь будет вносить весомый вклад в защиту страны от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов.

ФСБ России Владимир Путин РФ
