Сервис X-Compliance "Интерфакса" стал единственным российским решением, включенным в согласованные Росфинмониторингом рекомендации для оценки странового риска

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Разработанный группой "Интерфакс" сервис X-Compliance стал единственным российским коммерческим продуктом, который включен в согласованные Росфинмониторингом обновленные "Рекомендации по оценке "странового риска" совершения клиентами подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности".

Новая редакция документа от 2026 года, подготовленная Национальным советом финансового рынка (НСФР), приведена в соответствие с положением Банка России от 18.06.2025 № 860-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ". Обновленные рекомендации призваны обеспечить единообразие применения банками норм пункта 4.5 положения при формировании риск-профиля клиента и совершаемых им операций в части оценки странового риска.

Внесенные в документ изменения в основном касаются пересмотра рекомендованных ресурсов для оценки страновых рисков, в перечне которых сервис X-Compliance указан в качестве источника, доступного организациям на законных основаниях.

"В Х-Compliance помимо результатов оценки странового риска, представленных в карточках физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в карточках стран доступна информация о наличии странового риска применительно к конкретной стране (территории)", - описываются в тексте документа возможности сервиса.

Полный текст обновленных рекомендаций опубликован на сайте НСФР

X-Compliance - специализированное сетевое издание, нацеленное на выявление, оценку и эффективное управление комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

