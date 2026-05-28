Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

Иск совладельцев группы "Технониколь" подан в Арбитражный суд Москвы

Игорь Рыбаков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские бизнесмены, совладельцы группы "Технониколь" Игорь Рыбаков и Сергей Колесников подали в Арбитражный суд Москвы иск, в число ответчиков по которому входят Республика Польша, банк PKO Bank Polski, а также корпорация Holcim AG и ее польское подразделение. Сумма требований - 9,4 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Дата предварительного рассмотрения пока не назначена.

Еще один соответчик - физическое лицо, это бывший принудительный управляющий Boerner Insulation и Boerner Service Чеслав Станислав Рыбак, сообщается в карточке дела.

Суть спора пока не раскрыта. Boerner - бывший актив группы "Технониколь" в Польше, которая в 2023 году ввела санкции против Колесникова и Рыбакова. В 2025 году завод по производству изоляционных материалов, изъятый у "Технониколя", вошел в состав Holcim Polska.

