Два человека погибли и семеро пострадали из-за атак ВСУ на Белгородчине за сутки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки, есть погибшие и пострадавшие, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в четверг в своем канале в Мах.

По его словам, в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе погибли два мирных жителя. Также, по его данным, в Валуйском и Шебекинском округах семь человек, включая пятерых бойцов подразделения "Орлан", получили ранения. Шестеро из пострадавших находятся на лечении в больнице, уточнил Шуваев.

По сведениям врио губернатора, за минувшие сутки нанесены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красненскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Он отметил, что противник семь раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию, два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 58 вражеских беспилотников", - сообщил он.