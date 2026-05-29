В Ярославской области возник пожар на промобъектах по хранению топлива из-за БПЛА

Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что вследствие массированной атаки беспилотников произошло возгорание на промышленных объектах по хранению топлива, пострадавших нет.

"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу утром.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено, добавил глава региона. Ограничения действовали более трех часов. Аэропорт Ярославля около четырех часов не обслуживал рейсы.

По данным Минобороны РФ, российские военные в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников над 13 регионами, включая Ярославскую область. Также БПЛА сбили акваторией Азовского моря.