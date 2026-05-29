Поиск

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что вследствие массированной атаки беспилотников на регион временно перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"Наш регион подвергся (...) атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Губернатор рекомендует воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбрать альтернативный маршрут.

Ранее в пятницу аэропорт Ярославля приостановил обслуживание рейсов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 мая 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

Иранские военные открыли предупредительный огонь в районе Ормузского пролива

Владислав Исаев вновь назначен гендиректором ЗАЭС

Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

 Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

Что произошло за день: четверг, 28 мая

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

 Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

 Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9622 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2379 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов