В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

Возгорания возникли после атаки беспилотников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел после атаки беспилотников на химическом предприятии Волжского и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда в ночь на пятницу, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канале в Мах.

"В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все возгорания ликвидированы", - приводятся слова Бочарова в сообщении.

Он объявил, что в результате атаки на завод в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - житель Волгограда, медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

На данный момент по поручению губернатора проводятся работы по уточнению повреждений жилого фонда, а также ликвидация последствий.