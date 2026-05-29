Поиск

В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

Возгорания возникли после атаки беспилотников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел после атаки беспилотников на химическом предприятии Волжского и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда в ночь на пятницу, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канале в Мах.

"В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все возгорания ликвидированы", - приводятся слова Бочарова в сообщении.

Он объявил, что в результате атаки на завод в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - житель Волгограда, медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

На данный момент по поручению губернатора проводятся работы по уточнению повреждений жилого фонда, а также ликвидация последствий.

Андрей Бочаров Волгоград Волгоградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание в морском порту на Кубани произошло из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

В Ярославской области возник пожар на промобъектах по хранению топлива из-за БПЛА

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

Иранские военные открыли предупредительный огонь в районе Ормузского пролива

Владислав Исаев вновь назначен гендиректором ЗАЭС

Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

 Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

Что произошло за день: четверг, 28 мая

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9629 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2380 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов