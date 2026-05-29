Россия в январе-апреле увеличила экспорт муки на 11%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала пшеничной и ржано-пшеничной муки на сумму $60 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки составили около 180 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Основная выручка была получена от экспорта муки в Китай - около $21 млн (рост в 2,5 раза), Афганистан - более $5 млн (рост в 1,6 раза), Монголию - более $5 млн (рост на 13%) и КНДР - около $4 млн (рост в 1,7 раза).

По данным Росстата, мукомольные предприятия РФ в 2025 году выработали 8,8 млн тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. За четыре месяца этого года производство снизилось на 0,4%, до 2,9 млн тонн.