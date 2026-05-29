ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Новороссийске

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Новороссийске (Краснодарский край) мужчины, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать железнодорожные пути в момент проезда пассажирского поезда.

"В Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 г.р., действовавшим по заданию спецслужб Украины", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, представители СБУ поручили мужчине подорвать железнодорожные пути в момент прохода пассажирского поезда. Тот получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы, было собрано взрывное устройство, которое он хранил дома.

При осмотре места готовившегося подрыва он был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ.

