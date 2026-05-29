Поиск

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Ситуация вокруг попадания БПЛА в дом в Румынии, призыв стран ЕАЭС к Еревану провести референдум, дело о подделке работ Эрнста Неизвестного

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Румыния закрывает консульство России в Констанце, консул объявлен персоной нон грата. Решение принято после того, как в многоэтажный жилой дом в Галаце в ночь на 29 мая врезался беспилотник. В МИД РФ пообещали меры в ответ на действия Румынии. Президент РФ Владимир Путин сказал о готовности провести объективное расследование.

- Путин сказал, что законными целями являются все места запусков дронов против России. Он также сказал о способности России "сровнять с землей" тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Президент РФ назвал бредом заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией.

- Лидеры стран ЕАЭС призвали Ереван в кратчайшие сроки провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита организации в Астане.

- Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласовали условия для разблокировки 16,4 млрд евро из фондов ЕС.

- Военнослужащий Максим Кошкарев стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного. По версии следствия, в 2020-2026 годах Кошкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства.

- Ликвидирован пожар в морском порту Темрюк, возникший после падения обломков беспилотников.

- Постепенное повышение температуры начнется в Москве в выходные. Летняя погода вернется со 2 июня.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Пожар в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА ликвидирован

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

 Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

Артем Жога заявил, что ракетную опасность впервые ввели во всех регионах УрФО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов