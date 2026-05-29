Что произошло за день: пятница, 29 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Румыния закрывает консульство России в Констанце, консул объявлен персоной нон грата. Решение принято после того, как в многоэтажный жилой дом в Галаце в ночь на 29 мая врезался беспилотник. В МИД РФ пообещали меры в ответ на действия Румынии. Президент РФ Владимир Путин сказал о готовности провести объективное расследование.

- Путин сказал, что законными целями являются все места запусков дронов против России. Он также сказал о способности России "сровнять с землей" тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Президент РФ назвал бредом заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией.

- Лидеры стран ЕАЭС призвали Ереван в кратчайшие сроки провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита организации в Астане.

- Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласовали условия для разблокировки 16,4 млрд евро из фондов ЕС.

- Военнослужащий Максим Кошкарев стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного. По версии следствия, в 2020-2026 годах Кошкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства.

- Ликвидирован пожар в морском порту Темрюк, возникший после падения обломков беспилотников.

- Постепенное повышение температуры начнется в Москве в выходные. Летняя погода вернется со 2 июня.